Wie hygienisch sind die XXXL-Nägel?

Und vor allem: Wie sieht es "drunter" aus?

Wenn es um Nageldekorationen geht, sind Superstars, wie Rapperinnen Cardi B und Iggy Azelia nicht verlegen. Da werden Steinchen geklebt, gepierct und ganze "Gemälde" für ein paar Tage verewigt. Was am Red Carpet das neue Must-Have ist, bildet sich mittlerweile auch auf YouTube ab.Dort sind Beauty-Gurus, wie James Charles oder Nikita Dragon ebenfalls mit XXXL-Nägeln anzutreffen.Auch hierzulande sprießen die Nail Salons aus dem Boden.Historisch gesehen, sind bunte Nägel nichts neues, bedeuten sie doch seit über tausenden Jahren Status und Privilegien in Gesellschaften. Bereits die ägyptische Pharaonin Nofretete soll ihre Nägel rot gefärbt haben. Den Nagellack, wie wir ihn heute kennen, stammt aus der Autolackierindustrie. Jahrelang sind sogar die gleichen gefährlichen Stoffe auf den Händen Millionen von Frauen gelandet.In der Krankenhaushygiene sind lange Fingernägel und Lack Tabu. Diese Empfehlung gibt auch das renommierte Robert Koch Institut ab. Der Nagel soll nach dem Institut sogar mit der Fingerkuppe abschließen, um Keimen keine Brutstätte zu bieten.Auch eine bereits 2002 veröffentlichte Studie der University of Georgia bestätigt: "Lange Fingernägel sind wahre Bakterienschleudern." Ist allerdings eine Nagelbürste zur Hand und wird sie ständig eingesetzt (z.B. nach jedem WC-Besuch) kann die Bakterienbelastung deutlich minimiert werden.Wer sich also XXXL-Nägel zulegen sollte, muss sich auf Extrazeit für die Reinigung der Hände einstellen, um sie wirklich sauber zu bekommen.Welchen Stellenwert lange Fingernägel für viele ihrer Trägerinnen haben, wurde im Februar 2019 in Aachen sogar vor Gericht entschieden. Dort wurde ein Urteil gegen eine Altenpflegerin ausgesprochen, die ein Pflegeheim klagte, das ihr ihre langen Fingernägel untersagte.(mia)