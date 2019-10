Wien: Auto ging auf Straße plötzlich in Flammen auf

Am Freitagabend musste die Wiener Feuerwehr ein in Brand geratenen BMW, der mitten auf der Straße im 19. Gemeindebezirk stand, löschen.

Kuriose Bilder zeigten sich am Freitagabend gegen 22.00 Uhr, als ein Auto der Marke BMW in Wien-Döbling in der Heiligenstädterstraße plötzlich in Flammen stand. ""-Leserreporter Betül konnte den Vorfall mitansehen und hielt die Szenerie auf Fotos fest.Wieso das Auto zu brennen begann, konnte die Feuerwehr zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen.