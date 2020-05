Video zeigt Ausraster von Asylwerbern in Messe Wien

Ein "Heute" zugespieltes Video zeigt aufgebrachte Asylwerber, die offenbar aus dem Lazarett hinaus wollten, aber nicht durften.

Die Kritik an der Unterbringung von 277 Asylwerbern, die in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von einem Heim in Erdberg in das Massen-Corona-Quartier in der Messe Wien überstellt wurden, reißt nicht ab. Der Unterkunfts-Wechsel war nötig geworden, nachdem bei rund 15 Asylwerbern Covid19 nachgewiesen wurde. Alle in der Messe Wien untergebrachten Asylwerber wurden bereits getestet, die Ergebnisse werden demnächst erwartet.Wieberichtete, kritisierte etwa ein Zivildiener öffentlich die chaotische Organisation, die Verköstigung mit Fleisch für Muslime trotz Ramadan und die hohe Ansteckungsgefahr aufgrund der gemeinsamen Unterbringung. Auch von Fluchtversuchen war die Rede, die allerdings vom medizinischen Krisenstab der Stadt sowie des Arbeiter-Samariter-Bundes, der die Betreuung vor Ort übernommen hat, stets dementiert wurden.wurden nun mehrere Videos zugespielt, die die Aggression und das Unverständnis der Asylwerber zeigen. So sind etwa in einem Ausschnitt aufgebrachte Männer – teils ohne Maske – zu sehen, die offenbar aus der Halle hinaus wollen. Mitarbeiter in voller Schutzmontur hindern die Flüchtlinge aber daran, was besonders bei einem Asylwerber für Unmut sorgt. Er schreit die Helfer an und schlägt mit der Faust gegen eine Glasscheibe. Andere Ausschnitte zeigen wiederum mehrere Polizei-Einsätze, etwa wie Beamte in Schutzkleidung versuchen, die Lage zu beruhigen.Auf-Nachfrage räumt Susanne Drapalik, Landeschefärztin des Samariterbundes und verantwortlich für das Betreuungszentrum, ein: "Ja, es gab Anfangsschwierigkeiten. Es kam vereinzelt zu Drohgebärden und verbalen Angriffen gegenüber dem Personal. Im Laufe der Zeit ist die Situation aber besser geworden, derzeit ist die Lage stabil."Das Hauptproblem: Viele Asylwerber fühlen sich nach den oft traumatischen Erlebnissen in ihrem Heimatland oder auf der Flucht nun in der Halle "gefangen" und wollen hinaus: "Wir haben viele intensive Gespräche im Beisein von Dolmetschern und Sozialarbeitern mit den Asylwerbern geführt und ihnen die Lage erklärt. Auch die Polizei hat mehrmals deeskalierend eingegriffen. Zusätzlich haben wir noch 25 geschulte Security-Mitarbeiter, die sofort eingreifen können", erklärt Drapalik, die "immer wieder mit Spannungskonflikten" rechnet: "Wenn es die ersten Hinweise gibt, dann können wir sofort deeskalierende Maßnahmen ergreifen."Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) versteht die Aufregung nicht, wie er am Rande einer Pressekonferenz heute, Freitag, bekannt gab: "Bei 300 Männern im Alter von 20 bis 30 – völlig wurscht, wo die 300 Männer herkommen – finden Sie nicht nur brave Schulbuben, sondern da finden Sie ein schönes buntes Durcheinander der Lebensrealität junger Männer. Darunter gibt es ganz viele, die ein ganz normales Leben führen, und da gibt's immer auch ein paar Verrückte darunter. Das ist weder neu noch überraschend."