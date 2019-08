Video von Messerattacke in Wien aufgetaucht

Ein 25-Jähriger wurde am Freitag in Wien von einem Mann aus Eifersucht niedergestochen. Ein Leser hörte laute Schreie und hielt den Moment mit seiner Kamera fest.

Messerattacke in Wien-Hernals

Aus Eifersucht zugestochen

Was war passiert?

Das Video dürfte kurz nach der Messerattacke in der Blumengasse im 17. Bezirk aufgenommen worden sein. Die Rettungskräfte sind bereits am Tatort und kümmern sich um den niedergestochenen 25-Jährigen aus Polen.Viel ist auf der Aufnahme des Leserreporters, die gegen 22.30 Uhr aufgenommen worden sein durfte, nicht zu erkennen, dafür aber zu hören. Die lauten Schreie einer Frau sind auch noch einige Straßen vom Einsatzort entfernt nicht zu überhören.Nach der medizinischen Erstversorgung an Ort und Stelle wurde das Opfer sofort in ein Krankenhaus gebracht. Der Körper war mit mehreren Messerstichen übersät.Quelle: LeserreporterDer mutmaßliche Täter, ein 32-Jähriger ebenfalls aus Polen, ergriff nach dem Vorfall die Flucht, konnte aber nach kurzer Zeit von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen werden.Gegenüber den Beamten erklärte der Verdächtige, dass er sich gegen einen Angriff des 25-Jährigen gewehrt hätte. Er wurde auf der Stelle festgenommen. Das Motiv dürfte Eifersucht gewesen sein.Passanten hatten am Freitag gegen 22.20 Uhr die Wiener Polizei verständigt, nachdem sie auf offener Straße einen verletzten Mann bemerkt hatten.Als die Beamten in der Blumengasse eintrafen und den Verletzten untersuchten, stellten sie fest, dass der 25-Jährige mehrere Stichverletzungen aufwies.Die Rettungskräfte kümmerten sich um die medizinische Versorgung des Mannes und die Polizei nahm umgehend die Fahndung nach dem mutmaßlichen Messerstecher auf.Schließlich konnten die Beamten einen 32-jährigen Tatverdächtigen in einer nahegelegenen Wohnung ausforschen. Der Pole wurde festgenommen.(rhe/wil)