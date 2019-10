Zum 13. Mal in Folge findet die Game City im Wiener Rathaus statt. Ein Mekka für Gaming-Fans.

Wien stellt die neuesten Games im Rathaus vor

Nicht nur Zocken auch informieren

Seit Freitagvormittag sind die Tore der Game City geöffnet. Drei Tage lang werden die Spiele- und Technikhighlights, die auf der E3 oder der Gamescom enthüllt wurden, vorgestellt.Das Motto im diesen Jahr lautet "Verbindet!". Verbinden kann man sich vor allem mit anderen Zockern in einem Zelt am Rathausplatz. Dort steht nämlich die E-Sports-Arena. Am Programm steht dort neben hunderten Stationen der Fortnite-Wettbewerb. Es soll sich um das größte Turnier Europas handeln. Über 5.000 Teilnehmer werden erwartet.Im Gegensatz zu den Mega-Turnieren, bei denen Millionen gewonnen werden können, steht im Rathaus der Spielspaß im Vordergrund. Zu holen gibt es lediglich Sachpreise. Manuel Haselberger, Turnierleiter und Sprecher des E-Sport-Verbandes Österreich: "Wir haben uns bewusst gegen Preisgeld entschieden. Jeder kann mitspielen und ein bisschen Turnierluft schnuppern." Zu gewinnen gibt es etwa Gaming-Sessel oder Gutscheine.Die Stadt Wien möchte Computerspiele nicht verteufeln, sondern Jugendliche und Eltern über die neuesten Trends informieren und sensibilisieren. Es gehe nämlich auch um einen verantwortungsvollen Umgang mit Games. Auch eine Suchtberatung wird angeboten. Zusätzlich gibt es im Rathaus eine Tagung von Wissenschaftlerinnen, Pädagogen, Entwicklerinnen und Spieler, die sich zum Thema "Gaming" austauschen.Die Tageszeitung "Heute" ist 2019 zum ersten Mal offizieller Medienpartner der Game City und legt im Rahmen der Kooperation ein kostenloses Messeheft mit allen News und Highlights auf. Mit laufender Berichterstattung direkt aus dem Rathaus ist Fm4 als Medienpartner mit an Bord.