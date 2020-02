Wiener Eckel-Supermärkte im Visier: 21 Anzeigen

Das Einsatzteam Wien rückte jetzt zu Überprüfung von Supermärkten in Wien-Favoriten aus. Dabei deckten die Prüfer zahlreiche Mängel in punkto Hygiene auf.

Anfang dieser Woche führte das Einsatzteam Wien unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen einen Kontrollschwerpunkt bezüglich Supermärkten in Favoriten durch. Die Kräfte der Magistratsdirektion, der MA36 Gewerbetechnik und der MA59 Marktservice wurden bei der Aktion von der Finanzpolizei und dem Arbeitsmarktservice unterstützt.Das MA59 Marktservice stellte 21 Anzeigen und neun Organmandate aus. Inhaltlich ging es um Lebensmittelhygiene, also etwa abgelaufene Waren, mangelhafte Sauberkeit oder Fehler in der Kühlkette. Die Beamten überprüften außerdem die Gewerbeordnung, Allergenkennzeichnungsverordnung und Warenausräumungen vor den Geschäften.Die MA36 Gewerbetechnik beanstandete 29 Verstöße gegen Bescheid-Auflagen bezüglich der Brandschutzordnung und Betriebssicherheit. Das betrifft etwa verstellte Notausgänge, fehlende Feuerlöscher sowie nicht vorhandene Elektro- oder Gasbefunde.Die Finanzpolizei führte Pfändungen aufgrund ausstehender Zahlungen durch, das AMS kontrollierte in erster Linie geringfügig angestellte Arbeitskräfte.Die routinemäßigen Kontrollen des Einsatzteam Wien betreffen alle Supermärkte in der Stadt und laufen dementsprechend weiter. Der nächste Schwerpunkt ist bereits geplant."Mit dem von Bürgermeister Ludwig in Leben gerufenen Einsatzteam Wien kann die Gruppe Sofortmaßnahmen effizient und schlagfertig eingreifen, wenn Verstöße gegen die Auflagen der Stadt vorliegen. Damit stellen wir sicher, dass die Qualitätsstandards eingehalten werden und sich alle an die Regeln halten. Danke an die Finanzpolizei für die gute und wertvolle Zusammenarbeit", so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen und des Einsatzteam Wien.