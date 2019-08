Wiener genießt am Dach noch ein Sonnenbad

Sonnenbad am Dach in Wien Bild: Kein Anbieter/Leserreporter

In Wien-Landstraße sichtete eine "Heute"-Leserin einen jungen Mann, der es sich auf dem Dach eines Wohnhauses gemütlich machte.

Wer kennt es denn nicht? Die Sonne strahlt vom Himmel, aber es geht sich zeitlich nicht aus ins Bad zu gehen, weil bereits der nächste Termin ansteht.



Ein Wiener hatte am Montagmorgen wohl genau dieses Dilemma. Doch er fand einen Weg damit umzugehen. Er zog sich spontan seine Shorts an, das T-Shirt aus und stieg auf das Dach seines Wohnhauses in den Hainburger Straße. Dort genoss er dann ganz in Ruhe die Sonne auf seiner Haut.



Nachmachen sollte man das Sonnenbad auf einem Dach natürlich nicht, da die Gefahr besteht abzurutschen und sich zu verletzen. (zdz)