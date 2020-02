Wiener Linien App glänzt mit 1 Million Downloads

Seit rund zweieinhalb Jahren ist "WienMobil" die Smartphone-App der Wiener Linien, die jedem Öffi-Fahrer das Leben noch einfacher macht. "qando" geht hingegen in den Ruhestand.

Die Wiener-Linien-App "WienMobil" wurde seit dem Start im Sommer 2017 bereits mehr als eine Million Mal heruntergeladen. Fahrgäste erhalten mit der App neben sämtlichen Echtzeitdaten und Fahrplänen der Wiener Linien, auch Zugriff auf digitale Öffitickets und Live-Verkehrsinfos.Zahlreiche Mobilitätspartner wie Citybike, Carsharing und Leihscooter ermöglichen das flexible Planen von Routen durch die Bundeshauptstadt. WienMobil ist für Smartphones mit Android- und Apple-Betriebssystem verfügbar."Egal ob Sie mit den Öffis unterwegs sind oder Leihangebote nutzen: Mehr als 1 Million UserInnen bieten wir mit WienMobil ein maßgeschneidertes Angebot direkt am Smartphone. Die App ist dank aller Echtzeitinfos und unserer Mobilitätspartner der perfekte Begleiter auf allen Wegen durch Wien", sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.Smartwatch-Unterstützung kommt baldDie App wird von den Wiener Linien natürlich ständig weiterentwickelt. Für die kommenden Updates ist unter anderem auch die Unterstützung von Smartwatches geplant. So können "WienMobil"-User aktuelle Öffi-Informationen jederzeit am Handgelenk ablesen.Die im Jahr 2009 gestartete digitale Fahrplanauskunft "qando" wird nach elf Jahren von "WienMobil" abgelöst. In den kommenden Tagen wird "qando" nicht mehr in den App-Stores verfügbar sein und nach einer Übergangsphase von einigen Wochen endgültig deaktiviert.