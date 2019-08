Wilde Flucht in grünem Lamborghini über Grenze

Szenen wie aus einem Film! Mit bis zu 180 km/h fuhr ein deutscher Lamborghini-Fahrer über die Grenze nach Deutschland – im Schlepptau die Polizei.

Da staunten die Beamten einer Streifenfahrt am Freitagabend auf der B 130 Richtung Passau nicht schlecht.Im Gemeindegebiet von Esternberg (Bez. Schärding) wurde der Streifenwagen vorerst von drei Sportwagen mit deutschen Kennzeichen überholt. Unmittelbar darauf wurde im Rückblickspiegel ein weiterer Sportwagen, ein grüner Lamborghini, beobachtet, der mit überhöhter Geschwindigkeit zum Überholen beim Dienstkraftfahrzeug ansetzte.Unmittelbar darauf versuchten die Beamten, den Überholenden mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten zu bringen.Doch nicht passierte, im Gegenteil: Der vorerst unbekannte Lenker mit deutschem Probefahrtkennzeichen missachtete jedoch den Anhalteversuch und erhöhte seine Geschwindigkeit auf bis zu 180 km/h.Vor dem Genzübergang Passau-Achleiten ersuchten daher die Beamten die Polizeiinspektion Passau zur Unterstützung. Und in Deutschland konnte der Fahrer endlich angehalten werden. Er hatte an einer roten Ampel halten müssen.Die kurze Zeit später eintreffenden deutschen Polizeistreifen übernahmen die Amtshandlung. Der Lenker gab an, die österreichische Polizei nicht als solche erkannt zu haben. Er habe sich gedacht, da habe irgend so ein "Lustiger" ein Blaulicht im Auto, teilt die Polizei mit. Ein Folgetonhorn habe er auch nicht gehört. Anzeigen folgen.(gs)