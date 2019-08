Scorpions, Silent Disco, Ska & Sommerkino

Die Auswahl an Events am Wochenende ist wieder riesengroß: Pop, Rock, Disco, Klassik, Jazz, Kino, Theater und Oper – da ist für jeden was dabei!

Dasin St. Gilgen hat am Freitag erstmals auch ein Konzert für Erwachsene im Programm: Um 19.30 Uhr spielt der Weltklasse-Cellistmit dem Pianisten Andreas Woyke "Pasión Tango!". Um 17 Uhr geht es in "80 Tagen um die Welt". Das Festival geht noch bis Samstag, Infos und Karten gibt's hier Diebringen den "Wind of Change" auf die Burg Clam! Support-Act sind, um 17 Uhr ist Einlass, Infos und Tickets gibt's hier kommen zum Sommerfest nach Kleinzell. Einlass ist um 18 Uhr, Tickets gibt's hier – die kultige Mega-Party kommt nach Wels, jede Menge Topstars der 90er spielen live ab 19 Uhr, Infos und Tickets gibt's hier Das Schauspielerpaarundliest um 19.30 Uhr im Stadttheater Gmunden den wahrscheinlich lustigsten Text aus Thomas Bernhards Essay-Sammlung "Meine Preise", „Der österreichische Staatspreis", und wird dabei auf der Violine vonbegleitet. Tickets gibt's hier – das ist Ska aus dem Salzkammergut erweitert durch Ziehharmonika und Dialektgesang, live zu hören im Strandbad in Obertraun ab 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier – ein weiteres Benefizkonzert zugunsten SOS-Menschenrechte am Salonschiff Fräulein Florentine lädt ab 20 Uhr zum Tanzen ein. Nadine Beiler und M.I.L.A.X. spielen auf, Infos gibt's hier Diemacht um 20 Uhr Station in Linz in der Sandburg. Also nichts wie hin, Kopfhörer schnappen und bis Mitternacht abshaken, mitsingen oder in Ruhe mit Freunden plaudern. Infos gibt's hier In Vöcklamarkt in der Pfarrkirche geigenum 20 Uhr auf und geben ein Streichquintett von Franz Schubert und ein Streichoktett von Max Bruch zum Besten. Infos und Karten gibt's hier Die Wiener Elektro-Pop-Bandgibt ein Gastspiel in Vorchdorf. Um 20 Uhr in der Kitzmantelfabrik, Tickets gibt's hier Dasstartet um 14 Uhr im Hafen in Linz. Rene Rodrigezz, The Funky House Brothers und andere werden den Besuchern musikalisch einheizen! Tickets gibt's hier Auf seiner fast ausverkauften Tour kommtum 19 Uhr in die Freizeitanlage Kremspark nach Ansfelden. Ein Spektakel der Extraklasse wartet auf alle Fans: 4 Nightliner und 6 Sattelschlepper mit je 40 Tonnen, über 100 Mann beim Aufbau der 30 Meter großen Bühne, eine gewaltige Licht- und Tonshow. Tickets gibt's hier Premiere für Joseph Haydns Operbei den donauFESTWOCHEN auf Schloss Grein um 19 Uhr. Infos und Karten gibt's hier Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Theaters Schönau findet am Samstag auf der Freilichtbühne diedes Stücksstatt. Es ist das einzige Theaterstück von Peter Rosegger und wurde vor 100 Jahren in diesem Theater aufgeführt. Infos, weitere Termine und Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gastiert das italienisch-osterreichische Jazztrio MPT (Max Plattner Trio) im Rahmen von "Jazzpoint Linz im Donaupark" im Linzer Musikpavillon. Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier Premiere um 20.45 Uhr für den französichenim Sommerkino am OK-Platz in Linz. Es geht um familiäre und kulturelle Wurzeln und Identität, die Geschichte pendelt zwischen Komödie und Drama. Zur Ticketreservierung geht's hier (epe)