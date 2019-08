Vor 2 ' Wochenende in NÖ wird sehr unbeständig

Bild: Kein Anbieter/iStock

Sonne, Wolken, Regen – am Wochenende ist alles mit dabei. Auch Gewitter.

Am Samstag wechseln dichte Wolken bis zum Abend mit sonnigen Abschnitten. Immer wieder ziehen außerdem Regenschauer, im Westen sowie am Alpennordrand mitunter auch Gewitter durch.



Die meisten Niederschläge gibt es jedoch während der Vormittagsstunden sowie am frühen Nachmittag.



Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West. In der Früh umspannen die Temperaturen 13 bis 18 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 19 bis 24 Grad erreicht.



Der Sonntag beginnt laut "ZAMG" sonnig, darauf folgen um die Mittagszeit ein paar dichtere Wolken. Mit ihnen steigt die Schauerneigung vor allem über dem Berg- und Hügelland deutlich.



In der Folge ziehen die Wolken jedoch bald nach Osten ab und die Sonne kann sich damit wieder besser in Szene setzen. Der Wind aus West bis Nordwest weht schwach bis mäßig. 12 bis 17 Grad zeigt das Thermometer in der Früh. Die Tageshöchsttemperaturen 21 bis 26 Grad.



(nit)