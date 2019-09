Wr. Neustadt: Fußgänger von Lenker erfasst - tot

Bild: Joachim Lielacher (Symbolfoto)

Tragödie auf der B17 in Wr. Neustadt: Ein Fußgänger überquerte die Bundesstraße 17, wurde von einem Autolenker gerammt und getötet.

Ein Fußgänger wollte Freitagnacht die B17 in der Nähe eines Großmarktes in Wiener Neustadt überqueren. Der Mann wurde dabei wuchtig von einem Pkw-Lenker erfasst. Laut "NÖN" erlitt das Opfer schwere Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle.



Hintergründe sind noch nicht bekannt, die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (Lie)