Wurde Gemälde in Wiener Museum beschmiert?

Im Zuge der Langen Nacht der Museen sorgte besonders ein Gemälde für Stirnrunzeln. Es sah nämlich nicht so aus wie es sollte.

Am Samstag fand wieder die Lange Nacht der Museen statt. Bis um ein Uhr in der Nacht waren die Pforten von insgesamt 730 Museen und Galerien geöffnet. So auch jene des Leopoldmuseums.Ein Fokus des Museums war am Samstag der "Aufbruch in die Moderne". Dabei hat ein Bild besonders heraus gestochen. Und zwar der junge Mann, der ein Glas Wein trinkt. Gemalt wurde das Bild vom holländischen Künstler Jan van Bijlert. Viel modernes hat das Gemälde eigentlich nicht an sich, denn es wurde zwischen 1635 und 1640 gemalt. Dennoch passte das Porträt am Samstag in die Ausstellung.Denn der junge Mann auf dem Bild hielt kein Glas Wein, wie eigentlich zu erwarten wäre, sondern etwas, das aussieht wie eine schwarze Metallflasche. Die hat es im 17. Jahrhundert aber in der Form wohl noch nicht gegeben, weshalb der Verdacht nahe stand, dass das Gemälde beschmiert oder manipuliert wurde.Doch es dürfte Entwarnung geben. Im Leopoldmuseum hängt wohl gar kein Bild des Malers van Bijlert. Zumindest nicht offiziell. Auch ein Blick auf die Bildbeschreibung dürfte ein Hinweis sein. Dort sind nämlich Inhaltsstoffe zu finden. Womöglich jene des Getränks, welches der junge Mann auf dem Gemälde hochhält.Somit deutet einiges darauf hin, dass es sich hier um einen kleinen Scherz handelt. Wer hinter der Sache steckt, ist aber noch nicht klar.