Zahl der Demenzkranken schießt nach oben

Es gibt immer mehr demenzkranke Menschen. Auch in Oberösterreich. Die Arbeiterkammer fordert jetzt, dass die Politik darauf reagiert.

In Österreich leben derzeit mehr als 100.000 Menschen mit Demenz. In gut 30 Jahren werden es 250.000 Betroffene sein.In Oberösterreich sind laut Zahlen der OÖGKK mehr als 21.000 Menschen mit der Diagnose Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz konfrontiert.Einschätzungen zeigen, dass sich die Zahl alle 20 Jahre verdoppelt. Rund 80 Prozent der Betroffenen werden derzeit zu Hause betreut.Die Arbeiterkammer fordert nun, dass die Politik auf diese Zahlen reagiert. AK-Präsident Johann Kalliauer fordert ein Maßnahmenpaket:- Das Pflegepersonal in Spitälern brauche, so die AK. Die Diagnose Demenz habe nämlich massive Auswirkungen auf die Arbeit in allen Einrichtungen, auch im Krankenhaus. "Viele Begleiterscheinungen wie Verwirrtheit, aggressives Verhalten, mangelnde Einsichtigkeit, eingeschränkte Merkfähigkeit etc. wirken sich auf die Pflege- und Therapieleistungen aus", so die AK.- Einvon 25 Stunden im Monat beim Pflegegeld ist laut AK nur ein erster, kleiner Schritt. Unplanbarkeit des Tagesablaufes, Betreuung in der Nacht, Zeit für Gespräche und Ermunterung (z.B. zur Essensaufnahme) müssten noch viel mehr berücksichtigt werden. "Bei der Personalbemessung in Alten- und Pflegeheimen, bei mobilen Versorgern und in den Krankenhäusern", so die AK.- Außerdem brauche es einen "wie Beratungsstellen für Demenz, betreute Wohnformen, Tageszentren, Demenz-Wohngruppen".Kalliauer appelliert an LH-Stv. und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander, zum Thema eine Strategiegruppe für die Krankenhäuser einzurichten.Mehr Informationen zum Thema Demenz gibt es hier auf Netdoktor.at