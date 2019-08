Vor 1 ' Löwenmutter frisst ihren eigenen Nachwuchs

Traurige Nachricht aus dem Leipziger Zoo: Die erst vergangenen Freitag geborenen Löwenbabys sind tot. Die Löwen-Mutter hat sie nach der Fellpflege vollständig gefressen.

Seit der Geburt am vergangenen Freitag hatte sich Löwenmama "Kigali" intensiv um ihre zwei Babys gekümmert, die Jungtiere gepflegt und gesäugt.



Auch am Montagabend hatte die Löwin ihren Nachwuchs zunächst noch versorgt, bevor sie plötzlich die beiden Jungtiere während der Fellpflege nacheinander vollständig gefressen hat.



"Wir sind geschockt und können es nicht erklären. Bis dahin hatte Kigali alles richtig gemacht", sagte Bereichsleiter Jens Hirmer vom Leipziger Zoo.



Ursache unklar



Mögliche Ursachen können in der Entwicklung der Jungtiere oder der Unerfahrenheit der Mutter begründet sein, heißt es auf der Homepage des Zoos.



"Kigali" wird zunächst noch im rückwärtigen Bereich bleiben, bevor sie in den kommenden Tagen dann die Mutterstube wieder verlässt.



Das Verhalten der Löwin ist bei Wildtieren nicht ungewöhnlich. Vor allem bei Erstgebärenden kommt es immer wieder vor, dass sie ihren Nachwuchs fressen. (wil)