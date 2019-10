Zuckerrüben-Anhänger kippte: 2 Autos beschädigt

Spektakuläre Szenen am Hauptplatz in Asparn: Ein mit Zuckerrüben beladener Anhänger kippte um, auch zwei Autos wurden getroffen.

Es war am Mittwoch kurz nach Mittag in Asparn (Mistelbach): Ein mit Zuckerrüben beladener Traktoranhänger kippte nach einer Vollbremsung zur Seite, wodurch sämtliche Rüben am Hauptplatz landeten. Außerdem wurden durch den Unfall zwei Autos beschädigt.15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Asparn mit zwei Fahrzeugen unterwegs. Am Einsatzort angekommen, wurde umgehend die Einsatzstelle abgesichert und damit begonnen, die Zuckerrüben umzuladen.Anschließend wurde der Anhänger wieder aufgestellt und die Fahrbahn gereinigt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr immer wieder komplett angehalten bzw. wechselseitig vorbeigeleitet.