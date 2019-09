Zwei Töchter suchen nach ihrem vermissten Vater

Schon seit vier Tagen fehlt jede Spur von dem Linzer Ali Ahmet Polat (50). Seine Töchter starteten nun auf Facebook einen Suchaufruf.

!!!!! DRINGEND HINWEISE GESUCHT !!!!!"Mein Vater, Ali Ahmet Polat, ist seit Mittwoch, 28. 8. abgängig. Zuletzt wurde er an jenem Tag gegen 20:30 am Linzer Hauptplatz bei Ali's Imbiss gesichtet", postete Berfin Polat Samstagabend auf ihrer Facebookseite.Die 20-jährige Tochter des Vermissten wartet wie ihre Schwester (17) und die Mutter verzweifelt auf ein Lebenszeichen des 50-Jährigen."Wir haben an jenem Abend noch telefoniert. Er meinte, wir sollen uns keine Sorgen machen", so die junge Frau am Sonntag zuNun fehlt von dem Familienvater aber schon seit vier Tagen jede Spur. "Wir haben bei der Polizei bereits Anzeige erstattet. Es wird österreichweit nach ihm gesucht. Er war vorher noch nie so lange weg, ohne etwas zu sagen", sagt die Tochter.Laut der 20-Jährigen ist er zu Fuß unterwegs. Sein Handy liegt zu Hause in der Linzer Wohnung."Falls ihn irgendjemand auch nur kurz gesehen hat, bitte ich euch mich zu informieren. Hinweise und Informationen dringend an die Polizei", richtet sich die Tochter des Vermissten an die Facebook-Gemeinde.(mip)