"Gedemütigt!" Zeitungen in Italien vernichten Vettel

Neun Runden vor Schluss steuerte Ferraris Jungstar Charles Leclerc noch dem Sieg beim Grand Prix entgegen. Doch dann bremste ein kaputter Motor-Zylinder den 21-jährigen Monegassen aus, der sich letztlich mit dem dritten Rang begnügen musste.

Noch dicker kam es allerdings für Sebastian Vettel, Ferraris vermeintlichem Nummer-eins-Piloten. Erst drehte sich der Deutsche nach einem Zweikampf mit Lewis Hamilton, dann verlor er zu allem Übel auch noch den Frontflügel. Am Ende sprang somit nur der enttäuschende fünfte Platz heraus.

Zu wenig für die Ansprüche der "Scuderia Ferrari", viel zu wenig für Italiens strenge Medien. Sie gingen mit Vettel nach dem Wüsten-Grand-Prix hart ins Gericht – wie Sie hier lesen können:

LA REPUBLICA: "Die Wahrheit der Wüste: Leclerc ist der wahre Rivale Hamiltons. Ferrari hat seinen Goldjungen gefunden. Schon Marchionne wusste, dass Leclerc Ferraris Zukunft sein würde. Auch seine Gegner wissen, dass er der Pilot der Gegenwart und der Zukunft ist. Das weiß auch Kapitän Vettel, der mit Schwierigkeiten zu rechnen hat. Denn sein Teamkollege bietet etwas mehr."

CORRIERE DELLA SERA: "Roter Albtraum: Ferraris Bilanz ist enttäuschend, doch nicht alles ist so schwarz, wie es scheint. Leclerc entspricht den Erwartungen, er bewegt sich flink. Vettel kommt gedemütigt aus der Wüste. Er ist glanzlos am Tag, an dem Leclerc die Wüste erleuchtet."

LA STAMPA: "Die große Enttäuschung: Nur einen Schritt vor dem Triumph wird Leclerc von Ferraris Motor verraten. Auch wenn die Situation aussichtslos ist, hat der junge Monegasse noch die Kaltblütigkeit, das Auto bis zum Ziel zu führen. Leclercs Druck nimmt Vettel die Ruhe. Ein Rat: Der Deutsche sollte einen Mentalcoach anheuern. Und sich den Schnurrbart rasieren."

GAZZETTA DELLO SPORT: "Leclerc wird von seinem Auto verraten. Ferrari vernichtet seinen Traum, Leclerc hätte den Triumph verdient. Vettel muss im Wettkampf mit Hamilton all die Psychodramen der vergangenen beiden Jahre aufs Neue erleben. Und nun kommt auch noch Leclerc als Konkurrent dazu."



TUTTOSPORT: "Fantastischer Leclerc. Ferraris Zukunft liegt in seiner Hand, doch das Auto verrät ihn. Leclercs Leistungen könnten bald auch den Mythos Verstappens verdunkeln, dessen aggressive Spontaneität ihm oft zum Verhängnis wird."

(Heute Sport)