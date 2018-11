"Mad Max"! Attacke auf Ocon, weil er ihn angrinste

Beim vorletzten Formel-1-Grand-Prix der Saison sah Max Verstappen wie der sichere Sieger aus. Der Niederländer ging an Weltmeister Lewis Hamilton vorbei und war auf dem Weg zum Triumph. Bis ihn in Runde 44 Esteban Ocon stoppte.

Der Sauber-Pilot wurde überrundet, fuhr Verstappen in der darauffolgenden Kurve in den Boliden. Der Red Bull drehte sich und verlor seine Position an Hamilton. Der Silberpfeil fuhr zum Rennsieg, während sich Verstappen über Platz zwei und Ocon ärgerte.

Dann kam es zum Eklat. Verstappen attackierte Ocon in der Boxengasse, schubste ihn mehrfach. "Esteban hat mir mit einem Grinsen im Gesicht erklärt, dass er schneller war als ich", erklärt Verstappen auf seiner Homepage, was ihn zum Ausrasten brachte. "Es fühlt sich auch nicht gut an, wenn von Esteban nach dem Rennen überhaupt keine Anzeichen einer Entschuldigung kommen."

"So etwas hat es noch nicht oft gegeben. Natürlich darf er sich zurückrunden, aber er darf dabei kein Risiko eingehen. Was er getan hat, war aber ein großes Risiko."

Von der FIA gab es eine milde Strafe für den Ausraster nach dem Rennen. "Mad Max" wurde zu Sozialstunden verdonnert.

