"Max Verstappen ist der beste Fahrer der Welt"

Nach seinem Triumph beim Grand Prix von Österreich ist Max Verstappen der Mann der Stunde in der Formel 1. "Er ist in der Form seines Lebens", lobt Red-Bull-Teamchef Christian Horner seinen Schützling.

Einmal ins Schwärmen gekommen, legt der 45-jährige Engländer gleich noch einen drauf. "Ich denke, Max war in den vergangenen zwölf Monaten wohl der beste Fahrer auf der Welt." Wie bitte? War das nicht Weltmeister und Seriensieger Lewis Hamilton? "Wie ich darauf komme? Er ist nicht im besten Auto, aber wenn man die Ergebnisse anschaut, die er mit dem Auto seit Montreal im letzten Jahr gemacht hat, und einiger seiner Leistungen, hat er praktisch null Fehler gemacht in diesem Zeitraum."

Doch am Wochenende bei seinem Heim-GP in England will Hamilton mit Mercedes wieder zurückschlagen. Wie Alain Prost gewann auch der 34-Jährige bereits fünfmal in Silverstone. Jetzt will er der alleinige Rekordmann in seiner Heimat werden. Im Vorjahr musste er sich nach einem packenden Rennen nur Sebastian Vettel geschlagen geben – doch der fährt in dieser Saison mit seinem Ferrari der Spitze oftmals nur hinterher.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)