"Meine Güte!" Das sagt Rosberg über Vettels Krise

62 Punkte Rückstand in der WM-Wertung nach nur sieben Saison-Rennen: Bei Sebastian Vettel läuft es einfach nicht nach Wunsch.

Nach der Fünf-Sekunden-Strafe in Kanada enttäuschte er auch im Qualifying in Le Castellet mit Rang sieben. Nico Rosberg fühlt mit dem Heppenheimer und hofft, dass es für den Ferrari-Piloten bald wieder aufwärts geht.

"Bei Vettel dachte ich, dass es das Getriebe gewesen ist. Aber in einem Interview verneinte er das. Er habe am Ende des Qualifyings einfach kein Gefühl für das Auto aufbauen können", analysiert Rosberg in seinem neuesten YouTube-Video.

1,480 Sekunden Rückstand standen am Ende im Klassement. Sogar auf Teamkollegen Charles Leclerc (P3) fehlten Vettel acht Zehntelsekunden.

"Weil so viel schon schiefgelaufen ist, hätte er ein gutes Ergebnis gebraucht. Platz sieben ist echt hart, meine Güte!", leidet Rosberg mit seinem Landsmann. "Er war acht Zehntel hinter seinem Teamkollegen, das ist enorm. Er liegt nur auf dem siebten Platz. Das ist wieder einmal ein desaströser Tag gewesen für Vettel. Just in jenem Moment, in dem er es am wenigsten gebrauchen kann."

"Bei ihm folgt derzeit ein schlechter Tag auf den anderen"

Wenigstens läuft es im Privatleben gut für Vettel. "Zum Glück hat er in der Vorwoche geheiratet, persönlich hat er eine schöne Zeit. Aber im Job läuft es gerade echt nicht für ihn, das ist so hart", kommentiert der Ex-Weltmeister. "Bei ihm folgt derzeit ein schlechter Tag auf den anderen. Ich hoffe einfach für ihn, dass er sich da stark wieder rauskämpft."

Nicht nur die Formel-1-Fans sondern auch Rosberg würde sich mehr große Kämpfe zwischen Vettel und Lewis Hamilton wünschen: "Ich drücke die Daumen, dass er zurückschlägt. Aber es wird schwierig."

Beim GP von Frankreich startet Vettel aus der vierten Startreihe. Vor ihm gehen Lando Norris und Carlos Sainz aus der dritten Reihe ins Rennen: "Ja, er kann sich die McLarens schnappen, aber danach kommt schon Verstappen - da ist Schluss. Also Platz fünf, mehr wird nicht möglich sein", meint Rosberg.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)