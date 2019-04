"Mick Schumacher ist genau wie sein Vater!"

Beim Training zum 1000. Formel-1-Rennen in Shanghai läuft es für Ferrari ganz gut, Sebastian Vettel fuhr im FP1 die Bestzeit, wurde im zweiten Run Zweiter. Sein Teamchef Mattia Binotto denkt schon an die rote Zukunft und die soll Mick Schumacher heißen. Der Italiener ist voll des Lobes für den 20-Jährigen.

"Sein Verhalten erinnert mich an seinen Vater. Die Herangehensweise ist ganz ähnlich. Die Art, wie er sich mit dem Auto beschäftigt. Ich habe es schon beim ersten Mal gesehen als ich ihn in Maranello erlebt habe", streut Binotto Schumacher Rosen.

Am Dienstag saß Schumi Junior in Bahrain bei den Testfahrten zum ersten Mal im Ferrari und wusste zu überzeugen.

"Er hat gut zugehört, nicht das Limit gejagt, sondern sich langsam Runde für Runde gesteigert. Das ist das Wichtigste an so einem Tag", so der Scuderia-Teamchef.

Aktuell beweist sich Mick Schumacher in der Formel 2, in zwei Wochen startet er in Aserbaidschan.

(pip)