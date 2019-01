"Mini-Schumi" glänzt mit Vettel bei PS-Premiere

Am 17. März startet die Formel 1 in Melbourne in die Saison. Wann sitzt Mick Schumacher in einem Boliden der PS-Königsklasse? Es kann nicht mehr lange dauern. Einen Vertrag bei Ferrari hat der Sohn von Legende Michael Schumacher bereits in der Tasche – und bei der PS-Show "Race of Champions" zeigt der 19-Jährige, dass er mit den ganz Großen mithalten kann.

Im Teambewerb "Nations Cup" gab der "Mini-Schumi" an der Seite des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel Gas – und raste gleich bis ins Finale. Dort musste sich das deutsche Duo nur knappe dem "Team Nordic", bestehend aus Tom Kristensen und Johan Kristoffersson, geschlagen geben.

Stark: Schumacher setzte sich in beiden Läufen gegen Rallycross-Weltmeister Kristoffersen souverän durch. Erst im dritten Lauf setzte sich Kristensen gegen Schumacher durch und fixierte damit den Sieg der Skandinavier. "Es ist immer gut, einen Schumacher zu schlagen", zeigte der Le-Mans-Triumphator Respekt vor dem PS-Talent. "Es war ein enger Kampf, er hat einen straken Auftritt gehabt und sollte stolz auf sich sein." Schumacher zeigte – wie sein berühmter Vater – viel Ehrgeiz und Selbstkritik. "Es ist okay", blieb er seiner eigenen Leistung gegenüber kritisch.

