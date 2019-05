"Ohne Niki wäre ich nicht Teil des Mercedes-Teams"

Niki Lauda wurde drei Mal Formel-1-Weltmeister. Sein Schützling Lewis Hamilton hat ihn mit fünf Titeln bereits überflügelt – mit kräftiger Hilfe der Motorsport-Legende. Nach dem Tod von Lauda verrät der Brite Details über sein Verhältnis zum ehemaligen Mercedes-Aufsichtsratsboss. Außerdem bietet er Laudas Familie Unterstützung an.

"Mein Kumpel, ich kann es kaum glauben, dass du nicht mehr da bist", schreibt Hamilton auf Instagram zu Jubelbildern des Mercedes-Erfolgsduos. "Ich werde unsere Gespräche, unser gemeinsames Lachen, unsere Umarmungen nach Rennsiegen vermissen. Es war wirklich eine Ehre, mit dir in den vergangenen sieben Jahren zu arbeiten."

Hamilton schreibt Lauda auch einen riesigen Anteil an seinen Erfolgen der vergangenen Jahre zu. "Ich wäre nicht einmal in diesem Team, wenn du nicht gewesen wärst", erklärt er. Auch Laudas Familie bietet er Unterstützung an: "Ich werde immer für deine Familie da sein, wenn sie mich brauchen sollten. Ich liebe dich und werde immer dein Freund sein."

(red)