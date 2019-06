50.000 rote Kapperl für Niki Lauda in Spielberg

Der Österreich-Grand-Prix 2019 im steirischen Spielberg steht ganz im Zeichen von Niki Lauda. Die Formel-1-Legende starb im Mai im Alter von 70 Jahren. Der Red-Bull-Ring zollt dem Dreifach-Weltmeister am Sonntag besonderen Tribut.

Mit der Umbenennung der ersten Kurve in Niki-Lauda-Kurve wurde Österreichs Motorsport-Ikone bereits verewigt. An jener Strecke, an der er als einziger Österreicher ein Formel-1-Rennen gewinnen konnte.

Wenn die Stars wie Hamilton, Vettel und Co. heute ihre Runden drehen, werden die Tribünen entlang des Rings in Rot gehüllt sein. In Gedenken an Lauda wurden 50.000 rote Kapperl und Fahnen auf den Zuschauerrängen verteilt. Sie sind als Teil der Choreographie bei der Bundeshymne geplant – ein würdiges Andenken an eine der größten Ikonen der Formel 1.

Formel 1 in Österreich: Abseits der Strecke

(mag)