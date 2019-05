Bekommt Niki Lauda ein Ehrengrab in Wien?

Niki Lauda ist tot. Die Formel-1-Ikone verstarb am Montag in der Universitätsklinik von Zürich. Lauda war seit März auf Reha in der Schweiz. Doch Anfang Mai hatte er Probleme mit den Spendernieren bekommen, hatte sich Dialysen unterziehen müssen, bis er am Montag friedlich entschlief.

Wo "Niki Nazionale" beigesetzt wird, ist noch offen. Die Stadt Wien möchte jedenfalls ein Ehrengrab am Zentralfriedhof bereitstellen.

Entscheidung bei der Familie

"Es ist ein Angebot, letztlich ist es eine Entscheidung der Familie", erklärte eine Sprecherin des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) gegenüber der APA.

Die Entscheidung ist innerhalb der Familie noch nicht gefallen. Das Thema sei noch nicht diskutiert worden, heißt es weiter.

Am Zentralfriedhof gibt es etwa 1.000 Ehrengräber. Diese müssen vom Wiener Bürgermeister vergeben werden.

(wem)