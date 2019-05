Bottas Schnellster! Davor sieht Vettel ganz genau hin

Was macht denn Sebastian Vettel da? Der Deutsche machte auf dem Weg zur Pressekonferenz am Donnerstag in Barcelona einen frechen Abstecher zum Boliden der Konkurrenz.

Der Ferrari-Pilot wurde von Fotografen geblitzt, wie er den Mercedes ganz genau unter die Lupe nahm. Weiter oben sehen Sie einen dieser Schnappschüsse. Vettel lehnt sich über den Silberpfeil. Die Mercedes-Crew beobachtet das Geschehen mit säuerlichem Blick.

Welche Erkenntnisse sich Vettel erhoffte, und ob er fündig wurde, ist nicht überliefert. Seine Zeit im ersten freien Training konnte sich tags darauf jedenfalls sehen lassen.

Vettel blieb im Vormittagstraining am Freitag nur knapp hinter der Bestzeit von Valtteri Bottas zurück. Der Finne war in seinem Mercedes Schnellster. Vettels Ferrari-Kollege Charles Leclerc wurde Dritter, gefolgt von Weltmeister Lewis Hamilton im Silberpfeil.

