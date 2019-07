Boxenstopp-Weltrekord von Red Bull Racing

1,9 Sekunden – diese Winzigkeit einer Zeit benötigt die Crew von Red Bull Racing in der Formel für einen Boxenstopp.

Beim Grand Prix von England unterbot der Rennstall von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz den bis dato gültigen Rekord von Williams um 0,02 Sekunden.

Doch wer in der Box am schnellsten ist, muss dies noch lange nicht auf der Strecke sein. In Silverstone verpasste Pierre Gasly als Vierter das Stockerl. Sein Teamkollege Max Verstappen, in Österreich noch der strahlende Sieger, musste sich nach dem Crash mit Sebastian Vettel mit dem fünften Rang begnügen.

(Heute Sport)