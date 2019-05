Diese Stars kommen zum Lauda-Abschied nach Wien

Stars und ganze viele Sterne in Wien: Beinahe die komplette Mercedes-Crew um Weltmeister Lewis Hamilton und Teamchef Toto Wolff wird kommenden Mittwoch in Wien auffahren.

Niki Lauda wird im Stephansdom aufgebahrt und von Dompfarrer Toni Faber mit einem Requiem verabschiedet. Die Formel-1-Legende verstarb in der Nacht auf Dienstag im Alter von 70 Jahren in Zürich. Er hatte sich nie von seiner Lungentransplantation im Vorjahr erholt.

Die Organisatoren des Abschieds in Wien rechnen auch mit dem Kommen von Fürst Albert von Monaco und Gattin Charlène. Lauda stand den Grimaldis nahe, gab Alberts Mutter Gracia Patricia nach seinem Sieg 1975 im Fürstentum einen Handkuss.

Erwartet wird auch das Ehepaar Rosberg. Nico wurde im Mercedes unter Boss Lauda F1-Weltmeister. Ferrari-Star Sebastian Vettel wird ebenfalls nach Wien reisen. Sie werden nicht die einzigen Vertreter aus der Formel 1 sein. Zahlreiche aktuelle und frühere Stars werden kommen.

Schauspieler Daniel Brühl dürfte ebenfalls kommen. Er spielte Lauda meisterhaft in der international gefeierten Hollywood-Verfilmung "Rush".

Fix dabei sein wird Attila Dogudan. Er ist Laudas Witwe Birgit derzeit eine große Stütze. Dogudan ist ein Freund der Familie und Besitzer des Restaurants "Do & Co", in dem Niki Lauda Stammgast war.

(SeK)