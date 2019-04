Ecclestone: "Würde mich für Formel E entscheiden"

Party-Stimmung in der Formel 1! In der Motorsport-"Königsklasse" steht am Sonntag in Shanghai der 1.000 Grand Prix auf dem Programm.

Doch Bernie Ecclestone, der die Formel 1 jahrzentelang in verschiedenen Funktionen weiterentwickelte und zur besten Rennserie der Welt formte, trübt die Stimmung im Fahrerlager. Er sieht große Konkurrenz durch die Formel E.

"Mein Herz schlägt natürlich immer für die Formel 1. Aber kommerziell betrachtet würde ich mich eher für die Formel E entscheiden", so der 88-Jährige zur Agentur Reuters. Dabei hatte der Brite immer als Kritiker der "leisen" Elektro-Motoren gegolten, sich auch über die Hybrid-Triebwerke in der "Königsklasse" beschwert.

Trotzdem ist der 889-Jährige überzeugt: die Elektro-Serie wird zur ernsthaften Konkurrenz. "Die Formel E ist eine andere Art der Unterhaltung. Aber sie wird viel, viel größer und besser werden, als sie ist. Die Formel E hat viel größere Möglichkeiten auf Expansion als die Formel 1", ist der Brite überzeugt.

Ecclestone war nach dem Verkauf der Formel-1-Rechte 2017 von den neuen Eigentümern Liberty Media abgesetzt worden. Beim Jubiläumsrennen in China wird der 88-Jährige deshalb nicht dabei sein.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)