F1-Aus im ORF? Wurz: "Uns selbst ins Knie schießen"

Die Spannung in der Königsklasse des Motorsports ist vorsichtig ausgedrückt überschaubar. Weltmeister Lewis Hamilton dreht vorne in seinem Silberpfeil einsam seine Runden. Ferrari und Co. hecheln seinem Mercedes hinterher. Nur Teamkollege Valtteri Bottas kommt ihm ab und zu nahe.

Dafür kann der ORF nichts. Trotzdem sind die Zuschauerzahlen gleichbleibend gut. Das liegt nicht zuletzt am Kommentatoren-Duo Ernst Hausleitner und Experten Alex Wurz. Letzterer bringt viel Wissen und Erfahrung mit, weiß dieses auch dem durchnittlichen TV-Zuseher zu vermitteln und würzt seine Expertise mit jeder Menge Humor. Ernst Hausleitner steht ihm um wenig nach.

Darum bangen viele Fans. Denn: 2020 ist das letzte, vertraglich gesicherte Jahr, in dem die Formel 1 im ORF zu sehen ist. Aus dem Fußball weiß man, dass der heimische öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht vor dem Verlust großer Rechte gefeit ist (Champions League, Europa League, Bundesliga).

Im Rahmen des Österreich-Grand-Prix nahm Wurz nun zum drohenden Verlust der Rechte Stellung und wählte dabei gewohnt deutliche Worte: "In jeder Abteilung der Formel 1 sind Österreicher tätig. Wenn der ORF die Übertragung einstellen würde, würden wir uns selbst ins Knie schießen."

"Es sind viele Firmen, die mit der Formel 1 Geld verdienen: Ganz viel Know-How, und Expertise. Da sind viele Menschen im Umfeld tätig. Das sind wichtige und gut bezahlte Jobs."

Kollege Hausleitner schlägt in dieselbe Kerbe: "Nirgendwo anders hat die Formel 1 so hohe Marktanteile wie in Österreich. Vielen Dank, liebe Zuschauer, für die Treue über all die Jahre."

Der ORF zeigt die Formel 1 nun seit 40 Jahren live. Nur Global TV (Kanada) war seither auch immer dabei.

(SeK)