Schräger PS-Krach 11. Juli 2019 11:23; Akt: 11.07.2019 14:46 Print

F1-Sponsor kündigt wegen Red Bull, rudert zurück

Verwirrung in der Formel 1. Der Hauptsponsor von Rennstall Haas F1 kündigt via Twitter, will dann nichts davon wissen.