F1-Superstar Hamilton trauert um kleinen Fan (5)

"Dieser kleine Kerl hat mich so inspiriert. Ich widme ihm heute meinen Sieg", sagte Lewis Hamilton nach seinem Triumph in Barcelona vor wenigen Wochen über Harry Shaw.

Shaw war sein größter Fan. Nun erlag er im zarten Alter von nur fünf Jahren seinem Krebsleiden. Der kleine Luke starb an Knochenkrebs.

Hamilton verabschiedete sich via Instagram, teilte ein Bild des Buben: "Harry, danke, dass du so ein positiver Lichtblick für uns alle bist. Du bist so mutig und die Welt wird dich vermissen. Vielen Dank, Freund und Inspiration. Gott segne dich. Ruhe in Frieden."

Harrys Familie wandte sich ebenfalls via Instagram an die Öffentlichkeit. Seine Eltern James und Charlotte Shaw schrieben:

"Er hat bis zu seinem letzten Atemzug gekämpft und wir waren beide während seiner letzten Momente bei ihm."

"Seine Schmerzen und Leiden sind vorbei. Es ist unmöglich, sich ein Leben ohne Harry vorzustellen. Er wird ein großes Loch in unserem Leben hinterlassen. Wir sind so stolz auf ihn und all das, was er in seinem Leben erreicht hat."

Harry durfte Hamilton noch vor wenigen Wochen persönlich kennenlernen. Der fünffache Weltmeister stand plötzlich mit einem Formel-1-Boliden im Garten der Familie. Er schenkte Harry zudem seinen Barcelona-Pokal.





Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)