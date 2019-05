Familie bringt große Schumacher-Doku ins Kino

Michael Schumachers Leben ist bald auf der großen Leinwand zu sehen. Der Dokumentarfilm mit dem Titel "Schumacher" werde ab 5. Dezember in Deutschland und in der Schweiz im Kino laufen, teilte das Management des Rekord-Champions am Samstag mit.

Die Familie habe an dem Projekt offiziell mitgewirkt. Regie führten Michael Wech und Hanns-Bruno Kammertöns. Die beiden Filmemacher haben für die Doku bislang noch nie gezeigtes Archivmaterial verwendet. Darin sind u.a. die Familienmitglieder wie Ehefrau Corinna, Vater Rolf und seine Kinder Gina und Mick in vielen Interviews zu sehen und sprechen über sein Leben auch abseits der Rennstrecke.

Trailer bei den Filmfestspielen in Cannes

Bereits in der kommenden Woche soll bei den Filmfestspielen in Cannes der erste Trailer veröffentlicht werden. "Michaels herausragende Karriere verdient es, 25 Jahre nach seinem ersten von insgesamt sieben Weltmeistertiteln gefeiert zu werden", erklärt Schumachers Beraterin Sabine Kehm in einer Presseaussendung.

Der gelernte Mechaniker gewann 1994 seine erste Weltmeisterschaft und löste damit einen Formel-1-Boom in Deutschland aus. Mit Ferrari feierte er seine größten Erfolge. Zwischen 2000 und 2004 eroberte er fünf WM-Titel in Serie.

2012 beendete Schumacher seine Rennkarriere offiziell. Ein Jahr später erlitt er bei einem Ski-Unfall in Frankreich schwere Kopfverletzungen. Seither wird der Rekordweltmeister von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)