Fix! Schumacher-Sohn unterschreibt bei Ferrari

Jetzt ist alles fix. Mick Schumacher wird ins Junior-Programm der Scuderia Ferrari aufgenommen. "Es ist mehr als offensichtlich, dass Ferrari seit meiner Geburt in meinem Herzen und in denen meiner Familie einen großen Platz hat. Ich werde alles dafür tun, meinen Traum von der Formel 1 zu verwirklichen", strahlt der 19-Jährige.

Schumacher tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Michael Schumacher erreichte in der Formel 1 unglaubliche sieben Weltmeistertitel, ist damit immer noch Rekordmann. Zwischen 2000 und 2004 holte er fünf WM-Titel in Serie für Ferrari.

Am Samstag gab der Rennstall bekannt, dass Mick Schumacher und seine Formel-2-Kollege Callum Ilott und Giuliano Alesi unter Vertrag genommen wurden.

"Für mich, der Mick seit seiner Geburt kennt, hat diese Verpflichtung natürlich eine besondere emotionale Bedeutung", sagt Ferraris Neo-Teamchef Mattia Binotto.

Noch heuer könnte der Sprössling von Michael Schumacher sein Debüt im Formel-1-Auto geben – bei Testfahrten versteht sich. Möglicherweise auch für die Ferrari-Kundenteams Haas oder Sauber.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)