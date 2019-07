Flieht Vettel von Ferrari? Das sagt Rivale Leclerc

Die Zukunft bei Ferrari gehört ganz klar Charles Leclerc. Das bewies der 21-jährige Monegasse einmal mehr eindrucksvoll beim Grand Prix von Österreich, bei dem er als Zweiter nur knapp den Sieg verpasste, während sein Rivale Sebastian Vettel seine "Rote Göttin" auf dem vierten Platz abstellte.

Der 32-jährige Vettel wirkt bei Ferrari immer mehr wie ein Auslaufmodell – die Gerüchteküche der Formel 1 bringt den vierfachen Weltmeister bereits mit einer Rückkehr zu seinem Ex-Team Red Bull in Verbindung.

Jetzt äußerte sich Leclerc zur Zukunft von Vettel bei der "Scuderia". "Ich sehe nicht kommen, dass er aufhört", erklärte er im Interview mit "Sport Bild". "Ich kann nicht für ihn sprechen, aber er wirkt motivierter als je zuvor, er arbeitet sehr hart, um das Beste für das Team und sich herauszuholen."

Aber was würde passieren, wenn Leclerc zu Saisonende in der WM-Wertung nicht mehr wie aktuell 18 Punkte hinter sondern vor Vettel liegt? "Das wäre kein Grund, der ihn auflassen würde", glaubt der zweifache Pole-Setter in dieser Saison (Bahrain, Österreich) zu wissen.





