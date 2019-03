Red Bull kämpft mit Reifen 31. März 2019 16:33; Akt: 31.03.2019 16:34 Print

Frust bei Max Verstappen: "Auto rutscht nur herum!"

Red Bull Racing kämpft schwer mit dem Reifen-Setup für den Grand Prix in Bahrain. Max Verstappen ist als "Best of the Rest" frustriert.