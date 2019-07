Gasly crasht im Training gegen die Betonmauer

Schrecksekunde für Pierre Gasly im zweiten Freien Training zum Großen Preis von Deutschland in Hockenheim. Der Franzose crashte in der Zielkurve, sorgte für eine Rote Flagge.

Gasly verlor in der letzten Kurve seinen Red Bull, rutschte über das Kiesbett in die Streckenbegrenzung. Dabei erwischte der Franzose eine Betonmauer, die nicht von Reifenstapeln geschützt wird.

Sofort war die Session unterbrochen worden. Gasly wirkte benommen, wurde vom Medical Car abtransportiert. Über den Gesundheitszustand des 23-Jährigen ist noch nichts bekannt.

