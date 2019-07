Grosjean schrottet seinen Boliden in der Boxengasse

Mercedes hat wie erwartet in Silverstone die Nase vorne. Beim Heim-GP fuhren die Silberpfeile die Tagesbestzeit, Valtteri Bottas landete 69 Tausendstel vor Lewis Hamilton. Für Gesprächsstoff sorgte aber jemand anderer.

F1-Bruchpilot Romain Grosjean hat wieder zugeschlagen. Beim Training in Silverstone crashte der Franzose seinen Haas-Boliden in der Boxengasse. Es war nicht sein einziger Schnitzer, zuvor drehte er sich auch in seiner ersten schnellen Runde.

Grosjean, der Meister der Ausreden meinte, dass sein neues Setup zu schnell für die Strecke eingestellt war.

Ebenfalls für eine Unterbrechung sorgte Kimi Räikkönen, der in seinem rauchenden Alfa Romeo ausrollte und neben der Strecke liegen blieb. Die erste Session wurde unterbrochen, die erste Bestzeit fuhr überraschenderweise der zuletzt viel kritisierte Pierre Gasly im Red Bull.

In der zweiten Session dominierten die Mercedes-Piloten knapp vor Ferrari. Valtteri Bottas fuhr die Bestzeit vor Lewis Hamilton, dahinter reihten sich die Ferraris Charles Leclerc und Sebastian Vettel ein.

(pip)