Grosjean zerstört im Training Garagenboden

Romain Grosjean genießt in der Formel 1 einen zweifelhaften Ruf. Am Freitag hat der Franzose den Boden in seiner Garage demoliert.