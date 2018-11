Hamilton adelt Mercedes: "Wir sind alle Legenden!"

Mercedes setzt einen weiteren Formel-1-Meilenstein. Die "Silberpfeile" fixierten beim Rennen in Sao Paulo den zehnten WM-Titel in Serie und stellten damit die Super-Serie von Ferrari mit Legende Michael Schumacher und Teamchef Jean Todt ein. Für Weltmeister Lewis Hamilton ist klar, dass sein Team in die Geschichtsbücher der PS-Königsklasse eingezogen ist.

"Es ist eine unglaubliche Ehre, mit euch allen zusammenzuarbeiten", jubelte der Brite nach dem Triumph in Brasilien. Emotionaler Nachsatz: "Die vergangenen sechs Jahre waren episch und ikonisch. Wir sind jetzt Legenden. Denkt daran. Wenn ihr nach Hause geht und in den Spiegel schaut, wenn ihr aufwacht, dann sagt: 'Ich bin eine Legende'."

Am Dienstag wird Hamilton den Mitarbeitern in der Fabrik in Brackley und Brixworth danken. Über die Zukunft hat er auch schon nachgedacht – er will weitere Titel. "Ich möchte weiter versuchen, Mercedes zu einer der erfolgreichsten Marken aller Zeiten zu machen."

