Hamilton auf Platz vier! Verwirrung um Aufstellung

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton fuhr im Qualifying die zweitbeste Zeit, wurde aber von der Rennleitung zurückversetzt, weil er Kimi Räikkönen auf seiner schnellsten Runde behindert hatte.

Wie am Samstag bekannt wurde, sollte er das Rennen aus dem fünften Platz aus in Angriff nehmen, doch wenig später schien der Brite in einer veröffentlichten Liste auf Platz vier auf.

Grund dafür war eine Strafe für den Dänen Kevin Magnussen, der wegen des Austausches des Getriebes fünf Plätze zurückgereiht wurde.

Die Regeln der FIA unterliegen einem komplexen Mechanismus. So werden etwa Lücken für versetzte Fahrer gebildet, anstatt dass nicht bestrafte Fahrer automatisch vorrücken.

Zudem gibt es eine neue Regel dafür, falls zwei Fahrer die gleiche Strafe erhalten. Ausschlaggebend ist nun die bessere Qualifying-Zeit. Darum ist Carlos Sainz nun auf dem letzten Startplatz zu finden und nicht Alexander Albon, wie die FIA zunächst irrtümlich mitgeteilt hatte.

Die Startaufstellung:

1. Leclerc

2. Verstappen

3. Bottas

4. Hamilton

5. Norris

6. Raikkönen

7. Giovinazzi

8. Gasly

9. Vettel

10. Magnussen

11. Grosjean

12. Ricciardo

13. Perez

14. Stroll

15. Hülkenberg

16. Kvyat

17. Kubica

18. Russell

19. Albon

20. Sainz jr.

