Hamilton belehrt nach Skandal-Crash Verstappen

Große Aufregung beim Formel-1-Rennen in Brasilien! Force-India-Pilot Esteban Ocon crashte Leader Max Verstappen von der Strecke, der Red-Bull-Star musste sich am Ende mit Rang zwei hinter Lewis Hamilton begnügen. In der Box rechnete der Holländer knallhart mit Ocon ab – mit Rempeleien. Hätte es so weit kommen müssen? Hamilton gibt Verstappen jetzt gute Ratschläge.

"Ich war nicht überrascht davon oder so", stichelte Hamilton nach dem Rennen. Der Brite meint: "Für mich war das ein normaler Rennunfall." Unmittelbar vor der Siegerehrung belehrte der Mercedes-Star Verstappen, wie ein Video zeigt: "Er darf sich zurückrunden. Du hattest aber mehr zu verlieren als er. Er hatte nichts zu verlieren, du alles." Verstappens Verteidigung: "Aber du darfst nicht in den Leader crashen, der nichts Verrücktes anstellt."

Fest steht: Verstappens Hang zu Konfrontationen auf und abseits der Strecke hat sich im Fahrerlager schon lange herumgesprochen. Hamilton dazu: "Max geht immer aufs Ganze und irgendwann bekommst du dafür dann mal die Quittung." Nachsatz: "Ich wäre anders mit der Situation umgegangen. Aber immerhin konnte er weiterfahren und niemand wurde verletzt."

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)