Jetzt droht auch Hamilton die Vettel-Bestrafung

Sebastian Vettel kostete eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe den Sieg beim Grand Prix von Kanada. Der deutsche Ferrari-Pilot war für "Unsicheres Zurückkehren auf die Rennstrecke" von den Stewards gestraft worden. Davon hatte Lewis Hamilton profitiert, den Sieg in Montreal geerbt.

Jetzt droht dem Briten allerdings dasselbe Schicksal. Auch Hamilton leistete sich im zweiten Training zum Grand Prix von Frankreich einen ganz ähnlichen Fehler. Der britische Weltmeister rutschte von der Piste, fuhr über die blau gestreifte Auslaufzone wieder auf die Strecke zurück.

Beinahe Kollision mit Verstappen

Dabei kollidierte der 34-jährige Mercedes-Pilot beinahe mit dem heranbrausenden Niederländer Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot konnte ausweichen, verlor dabei sein Heck und rutschte selbst von der Strecke.

Die Stewards leiteten sofort Ermittlungen ein. Ein Urteil wird es allerdings erst nach einer Anhörung nach dem Trainingsende geben. Eine Zeitstrafe wie für Vettel ist nicht möglich. Stattdessen könnte der Weltmeister eine Strafversetzung für das Rennen ausfassen. Hamilton könnte davon profitieren, dass ihm der Fehler nur in einem Training passiert ist.

"Wenn die Stewards so wie in Kanada vorgehen, muss er bestraft werden. Wir haben uns nicht beschwert, aber es ist klar gegen die Regeln", so Red-Bull-Motorsportdirektor Helmut Marko., der Hamilton keinen Vorwurf machte.

Mercedes gibt den Ton an

Davon unbeeindruckt gaben die Silberpfeile auch am Freitagnachmittag den Ton an. Valtteri Bottas fuhr mit 1:30,937 die schnellste Zeit, ließ Hamilton um 0,424 Sekunden hinter sich. Erst danach folgten die Ferraris von Charles Leclerc (+0,649) und Vettel (+0,728).





(wem)