Lauda-Abschied: Das stand auf Schumis Trauerkranz

"Rührend, bewegend und absolut angemessen" – So fasste die deutsche "Bild"-Zeitung die Trauerfeier für Niki Lauda zusammen.

Weltmeister Lewis Hamilton, Freund Gerhard Berger und einstige Weggefährten wie Alain Prost oder Nelson Piquet – sie alle erwiesen dem mit 70 Jahre verstorbenen Wiener bei der Trauerfeier im Stephansdom ein letztes Mal die Ehre.

Michael Schumacher, mit sieben Titeln stolzer Rekord-Weltmeister der Formel 1, trat die Reise in die Bundeshauptstadt hingegen nicht an. Nach seinem Ski-Unfall im Dezember 2013 zog sich der heute 50-Jährige aus der Öffentlichkeit zurück und kämpft in seiner Schweizer Wahlheimat um seine Gesundheit.

Eine rührende Botschaft ließ er Lauda aber dennoch zukommen. "Einmal sehen wir uns wieder. Deine Schumis", stand laut der Schweizer Zeitung "Blick" auf dem Trauerkranz, den Schumacher nach Wien schickte.

Dompfarrer Toni Faber segnete den Kranz mit Weihwasser und Weihrauch. Lauda und Schumacher verband eine besondere Beziehung. Als Berater von Ferrari drängte der Österreicher 1996 darauf, dass "Schumi" zur "Scuderia" wechselt. Dies geschah dann auch und Schumacher feierte fünf seiner sieben WM-Titel mit dem italienischen Rennstall.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)