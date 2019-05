Marko: "Konnte die ganze Nacht nicht schlafen"

Niki Lauda ist tot. Die PS-Legende schlief am Montag im Kreise ihrer Familie ein. Die Nachricht vom Ableben des 70-Jährigen gelangte in der Nacht auf Dienstag an die Öffentlichkeit. Einer, der bereits davor "eingeweiht" war, ist Helmut Marko.

"Ich habe es am späten Abend erfahren und konnte die ganze Nacht nicht schlafen", erzählt der Motorsport-Chef von Red Bull im "Heute"-Gespräch. "Das ist ein unglaublicher Schlag, auch wenn es nicht ganz unerwartet kam."

Marko, einst Laudas Konkurrent auf der Rennstrecke, sagt: "Ich habe noch vor Kurzem mit Niki telefoniert. Seine Stimme war schon schwach."

Der 76-Jährige behält "Niki Nationale" vor allem als "einmalige Persönlichkeit" in Erinnerung. "Die Bestimmtheit, mit der er Dinge angegangen ist, war bewundernswert. Er ist dabei immer er selbst geblieben, mit feinem Humor ausgestattet. Er hatte Handschlag-Qualitäten. Niki war mit einer unglaublichen Bodenständigkeit ausgestattet."

Niki Lauda ist tot

Sport-Jahr 2019: Die Dramen

Das könnte Sie auch interessieren: