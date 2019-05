Max Verstappen rastet im Boxenfunk komplett aus

Gelassenheit sieht anders aus. Und Max Verstappen ist im Formel-1-Zirkus durchaus für seine Ausraster bekannt. Beim Qualifying in Barcelona kam es mit Lance Stroll zu einer brenzligen Situation. Danach ließ der 21-jährige Niederländer im Teamfunk seinem Zorn freien Lauf.

Schon in Q1 ärgerte sich der Red-Bull-Pilot über den Kanadier, als er in der Schikane vor Start und Ziel auf den Racing Point auflief.

Verstappen: "Fuck him!"

Wenig später folgte die Nachricht des Renningenierus: "Okay, achte auf Stroll. Er beginnt eine gezeitete Runde."Da platzte dem 21-jährigen Niederländer der Kragen: "Fuck him! He also fucked my lap. He can wait as well. Dick!"

FIA-Präsident Jean Todt hatte mit dieser Schimpftirade wohl wenig Freude. Der Funkspruch wurde bisher weder im offiziellen Weltsignal noch auf einem der Social-Media-Channels der Formel 1 veröffentlicht.

(Heute Sport)