Bottas schnappt Hamilton die China-Pole knapp weg

Zwischen die beiden Silberpfeile passte beim Qualifying für den Großen Preis von China am Samstagmorgen kein Blatt Papier. Mercedes besetzt in Shanghai beim Rennen am Sonntag die erste Startreihe.

Die Pole Position sicherte sich aber nicht Weltmeister Lewis Hamilton, sondern sein Kollege Valtteri Bottas. Der Finne knöpfte dem Briten gerade einmal sieben Tausendstelsekunden ab.

Bottas: "Es war ein tolles Wochenende bisher. Das Auto ist wirklich stark. Die Runde war nicht zu hundert Prozent, wie ich sie wollte. Zum Glück hat es knapp zur Pole gereicht."



Sebastian Vettel startet in seinem Ferrari von der dritten Position. Neben ihm geht Stallrivale Charles Leclerc als Vierter ins Rennen.

Dahinter folgen in Reihe drei die Red Bulls von Max Verstappen und Pierre Gasly und die Renaults von Daniel Ricciardo und Nico Hülkenberg.

Der tausendste Grand Prix der Formel-1-Geschichte startet am Sonntag um 8:10 Uhr. "Heute" tickert für Sie live.

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)