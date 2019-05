Mercedes düpiert Rivalen: "Schreiben Geschichte!"

Groß war die Hoffnung der Formel-1-Konkurrenz, die Dominanz von Mercedes beim Rennen in Barcelona zu brechen. Neue Teile und Updates sollten den Silberpfeilen das Leben schwer machen – doch es kam ganz anders. Oder eigentlich wie immer: Fünftes Rennen, fünfter Doppelsieg. Lewis Hamilton baute mit Platz eins vor Valtteri Bottas seine WM-Führung aus. Er jubelt über den historischen Startrekord.

Denn fünf Doppelsiege in den ersten fünf Rennen hat es in der Formel 1 noch nie gegeben. "Das ist ein unglaubliches Team", jubelte Hamilton nach seinem 76. Karrieresieg. "Wir erleben hier, wie Geschichte geschrieben wird. Ich bin so glücklich für alle, die bei uns im Team mitarbeiten." Bei Teamkollege Bottas war die Freude gedämpfter: "Ich habe den Sieg am Start verspielt", ärgerte sich der Finne. Nachsatz: "Aber das Team ist unglaublich. Ich habe gute Punkte geholt, und am Ende zählt jeder Punkt."

Die Konkurrenz steht der Leistung von Mercedes ratlos gegenüber. Max Verstappen, der in seinem Red-Bull-Boliden auf Platz drei vor den Ferraris von Sebastian Vettel und Charles Leclerc raste, stellte fest: "Sie sind einfach zu schnell." Der Niederländer freut sich immerhin, "Best of the Rest" zu sein. "Hinter ihnen sind wir konkurrenzfähig. Es ist großartig, wieder auf dem Podium zu stehen."

Ob die Fans in dieser Saison noch einen anderen Sieger als einen Mercedes-Piloten zu sehen bekommen, ist offen. Zumindest sind die Aussichten gut. Am 26. Mai steht das Rennen in Monte Carlo auf dem Programm. In den Straßenschluchten von Monaco dürfen auch andere Piloten auf eine Top-Platzierung hoffen. Ob die Konkurrenz die Mercedes-Dominanz brechen kann, ist allerdings offen.

(red)