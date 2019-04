Mercedes schummelt mit illegalem Front-Flügel

Valtteri Bottas hat sich im zweiten Training für den Grand Prix von China in Shanghaidie Tagesbestzeit geschnappt. Allerdings mit illegalem Equipment, der Frontflügel der Silberpfeile entspricht nicht dem Reglement.

Die Seitenplatte der Frontflügel schließt nicht ganz mit den anderen Teilen ab, somit ergibt sich ein kleiner, aber feiner aerodynamischer Vorteil für Mercedes.

In den Training ist das noch nicht dramatisch, bis zum Qualifying am Samstag muss die Boxencrew von Valtteri Bottas und Lewis Hamilton abrüsten. Entweder Mercedes bringt wieder die alten, regulären Flügel-Siteplates an oder die aktuellen Teile müssen mit Karton eingepackt werden.

Das Qualifying gibt's am Samstag ab 8 Uhr bei uns im Live-Ticker!

(pip)